- Меня действительно удивляет - так это то, почему представители Кокорина сами до сих пор не инициировали процесс расторжения контракта. Вам что неясно-то, красавцы?
И еще один занятный вопрос. "Динамо"! Ау!! Вы искали форварда!!! Вам обязательно надо татуированного камерунца-нефорварда за 5 миллионов или нефорварда-пенальтиста из Германии за 20? Тут воспитанник, в ближайшей перспективе бесплатный, жаждет жизненного реванша. Слабо? Видимо, да, - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Ранее "Сочи" объявил о переходе Кокорина в команду на правах аренды. "Зенит" подтвердил договорённость с "Сочи", однако сам футболист не намерен отправляться в клуб, занимающий последнее место в РПЛ. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак также желает, чтобы Кокорин остался в команде.
Василий Уткин: "Динамо"! Ау! Вы искали форварда! Тут воспитанник жаждет жизненнного реванша, слабо?
Известный блогер Василий Уткин выразил удивление по поводу того, почему представители нападающего "Зенита" Александра Кокорина до сих пор не подняли вопрос о расторжении контракта с клубом и посоветовал руководителям "Динамо" обратить внимание на игрока.
Фото: Youtube-канал Василия Уткина
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