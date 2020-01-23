Pro Sport Story сообщает, что наставник башкирской команды запретил своим футболистам здороваться друг с другом за руку, чтобы не допустить заражения гриппом других игроков. Отмечается, что несколько подопечных Евсеева находятся в карантине.
Ранее в отеле, в котором живут футболисты "Уфы", произошел пожар.
На данный момент "Уфа" проводит сборы на Кипре. Первый её официальный матч в этом году намечен на 1 марта против "Краснодара", речи о переносе не идёт.
Напомним, что на зимний перерыв "Уфа" ушла на седьмой строчке РПЛ.
Евсеев запретил игрокам "Уфы" здороваться за руку
Причиной этого довольно специфического запрета является эпидемия гриппа в команде
Фото: eurosport
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