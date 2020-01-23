Источник сообщает, что руководство "Зенита" приняло решение продлить соглашение с главным тренером Сергеем Семаком.
- Совет директоров полностью доверяет тренеру Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято, - приводит по этому поводу слова председателя совета директоров "Зенита" Елена Илюхина "РИА-Новости".
Напомним, в прошлом сезоне "Зенит" под руководством Семака стал чемпионом России, но на групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона питерцы стали последними в своём квартете.
"Зенит" продлит контракт с Сергеем Семаком
Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале рассказал, что главный тренер сине-бело-голубых продолжит работать в петербургском клубе
Фото: ФК "Зенит"
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