Пресс-служба Российского футбольного союза отметила, что не получала обращений по поводу аренды Александра Кокорина.
- На данный момент обращений [в палату по разрешению споров и в комитет по статусу игроков РФС] не поступало, - приводит ТАСС заявление пресс-службы.
Ранее сообщалось, что "Сочи" не может арендовать нападающего в случае несогласия игрока по закону.
Напомним, "Сочи" объявил о переходе Кокорина в команду на правах аренды. "Зенит" подтвердил договорённость с "Сочи", однако сам футболист не намерен отправляться в клуб, занимающий последнее место в РПЛ. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак также желает, чтобы Кокорин остался в команде.
Кокорин не обращался в РФС
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»