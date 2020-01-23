Кокорин не обращался в РФС

Пресс-служба Российского футбольного союза отметила, что не получала обращений по поводу аренды Александра Кокорина.

- На данный момент обращений [в палату по разрешению споров и в комитет по статусу игроков РФС] не поступало, - приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Ранее сообщалось, что "Сочи" не может арендовать нападающего в случае несогласия игрока по закону.

Напомним, "Сочи" объявил о переходе Кокорина в команду на правах аренды. "Зенит" подтвердил договорённость с "Сочи", однако сам футболист не намерен отправляться в клуб, занимающий последнее место в РПЛ. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак также желает, чтобы Кокорин остался в команде.


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Теги: РФС Кокорин Зенит Сочи
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