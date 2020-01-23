Как сообщает "Чемпионат", футболист принимал участие в сегодняшней вечерней тренировке команды. Напомним, "Спартак" проводит зимний сбор в ОАЭ.
В то же время нападающий красно-белых Джордан Ларссон и голкипер Александр Селихов тренируются в зале "с железом". Полузащитник Лоренсо Мельгарехо тренировался по индивидуальной программе.
"Спартак" в нынешнем сезоне занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 19 матчах.
Джикия вернулся к тренировкам в общей группе "Спартака"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия вернулся в общую группу.
Фото: ФК "Спартак"
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