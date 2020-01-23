"Химки" подтвердили уход Талалаева

Пресс-служба "Химок" на официальном сайте сообщила, что главный тренер команды Андрей Талалаев покинул клуб.

Фото: ФК "Химки"

В сообщении отмечается, что специалист сам изъявил желание покинуть клуб после того, как стало известно о изменении вектора развития клуба.



"Химки" отмечают, что в дальнейшем будет сделана ставка на собственных воспитанников.



В нынешнем сезоне ФНЛ "Химки" занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков.