В сообщении отмечается, что специалист сам изъявил желание покинуть клуб после того, как стало известно о изменении вектора развития клуба.
"Химки" отмечают, что в дальнейшем будет сделана ставка на собственных воспитанников.
В нынешнем сезоне ФНЛ "Химки" занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков.
"Химки" подтвердили уход Талалаева
Пресс-служба "Химок" на официальном сайте сообщила, что главный тренер команды Андрей Талалаев покинул клуб.
Фото: ФК "Химки"
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