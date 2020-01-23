Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард намерен усилить позицию центрфорварда после травмы ключевого игрока Тэмми Абрахама.
Лондонский клуб планирует подписать уругвайца в зимнее трансферное окно.
Отмечается, что в случае, если сделка сорвется, руководство "Челси" намерено приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова за 20 миллионов фунтов.
Чалов в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 19 матчей в РПЛ, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с армейцами истекает летом 2022 года.
Express: "Челси" попробует приобрести Чалова в случае неудачи с трансфером Кавани
Как сообщает Express, "Челси" отправил в "ПСЖ" официальный запрос о трансфере нападающего Эдинсона Кавани.
Фото: РИА Новости
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