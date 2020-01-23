Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков рассказал, что клуб в зимнее межсезонье ведет работы на трансферном рынке, однако, по его словам, цены на футболистов сильно завышены.
"Работа идет очень непросто, поскольку цены на рынке совершенно космические. Те футболисты, которые нам интересны, стоят огромных денег. Это, а также правила финансового фейр-плей, заставляют задумываться о целесообразности покупок. Тем не менее, переговоры ведутся, руководители делают все возможное в данной ситуации", - цитирует Новикова "Спорт-Экспресс".
Напомним, 10 января "Динамо" объявило о подписании контракта с 17-летним голкипером Расулом Мицаевым. На данный момент команда сборы в Турции.
Наставник "Динамо": те футболисты, которые нам интересны, стоят огромных денег
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