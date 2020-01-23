Арустамян - о расширении РПЛ: самое страшное в этой истории, что лигу хотели расширить по ходу сезона

Известный комментатор Нобель Арустамян высказался относительно идеи расширения чемпионата России до 18 команд.

Ранее стало известно, что на общем собрании клубов большинство проголосовало за расширение РПЛ. Против выступили "Спартак" и "Зенит".

"Самое страшное в этой истории, что лигу хотели расширить по ходу сезона. Не понимаю, как такое возможно, когда половина чемпионата уже сыграна. Был очень расстроен этим фактом. Менять правила в такой ситуации нельзя!", - цитирует Арустамяна Sport24.

Напомним, что в РФС идею раскритиковали.

Окончательное решение будет принято на следующем исполкоме РФС.


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Теги: Арустамян
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