Известный комментатор Нобель Арустамян высказался относительно идеи расширения чемпионата России до 18 команд.
Ранее стало известно, что на общем собрании клубов большинство проголосовало за расширение РПЛ. Против выступили "Спартак" и "Зенит".
"Самое страшное в этой истории, что лигу хотели расширить по ходу сезона. Не понимаю, как такое возможно, когда половина чемпионата уже сыграна. Был очень расстроен этим фактом. Менять правила в такой ситуации нельзя!", - цитирует Арустамяна Sport24.
Напомним, что в РФС идею раскритиковали.
Окончательное решение будет принято на следующем исполкоме РФС.
Арустамян - о расширении РПЛ: самое страшное в этой истории, что лигу хотели расширить по ходу сезона
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