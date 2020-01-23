21 января "Сочи" объявил об аренде Александра Кокорина до конца сезона. Трансфер подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Несмотря на это, Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего, сообщил, что Кокорин остается в "Зените".
"Возможная аренда в "Сочи" не сенсация, он же не в "Спартак" или ЦСКА может уйти. У Сочи почти весь состав из "Зенита".
Думаю, что Александру пойдет на пользу аренда в "Сочи" — учитывая конкуренцию в атаке "Зенита" и то, что Кокорин не играл в футбол полтора года. Хотя Семак действительно хотел его оставить и рассчитывает на него", - цитирует Арустамяна Sport24.
Арустамян считает, что Кокорину пойдет на пользу аренда в "Сочи"
Нобель Арустамян, комментатор "Матч ТВ", поделился мнением об аренде форварда Александра Кокорина в "Сочи".
Фото: soccer.ru
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