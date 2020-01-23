Напомним, "Сочи" официально объявил о том, что футболист перешел в команду на правах аренды до конца сезоне. Эту информацию также подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
Однако сам футболист не намерен переходить в "Сочи". Об этом ранее сообщил отчим и агент форварда Кирилл Логинов.
Известно, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак заинтересован в том, чтобы Кокорин остался в "Зените". Об этом он неоднократно говорил.
"Мы не являемся непосредственными участниками этой истории, поэтому, скорее, это можно назвать взглядом со стороны. Но, учитывая то, что Кокорин довольно много пропустил, и факт наличия в "Зените" форвардов Дзюба — Азмун, его аренда в "Сочи" видится разумным решением. Велика вероятность, что там он будет получать гораздо больше игрового времени на поле, чем в "Зените", - цитирует Черчесова "Спорт-экспресс".
Черчесов считает аренду Кокорина в "Сочи" разумным решением
Главный тренер национальной команды поделился мнением относительно ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным.
Фото: ФК "Зенит"
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