Агент форварда "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов сообщил, что футболист не думал о расторжении контракта с сине-бело-голубыми.
"Общались ли со мной представители "Зенита" по Кокорину? Я считаю, что это конфиденциальная информация. Посмотрите регламент, может ли клуб отдавать игрока в аренды без его желания. Там все понятно изложено. Рассматриваем ли возможность расторжения контракта с "Зенитом"? Пока до этого не дошло", - цитирует Логинова "Спорт день за днем".
21 января ФК "Сочи" в соцсетях объявил об аренде Александра Кокорина до конца сезона. Переход подтвердил гендиректор "Зенита" Александр Медведев. Агент и отчим игрока Кирилл Логинов опроверг эту информацию, заявив, что Кокорин остается в команде.
Агент Кокорина: пока не думали о расторжении контракта с "Зенитом"
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