Как сообщает "Спорт-Экспресс", клубы уже договорились о трансфере 24-летнего футболиста.
Комличенко осталось пройти медицинский осмотр, после чего будет официально объявлено о трансфере.
По данным известного журналиста Сергея Егорова, сумма трансфера составит 3,5 млн. евро. Контракт будет рассчитан на 4,5 года.
В нынешнем сезоне форвард провел за "Младу" 20 матчей и забил 13 голов.
"Динамо" после 19 туров занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.
"СЭ": Комличенко перейдет в "Динамо". Игроку осталось пройти медосмотр
Нападающий "Млады Болеслав" и сборной России Николай Комличенко продолжит карьеру в "Динамо".
Фото: "Млада Болеслав"
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