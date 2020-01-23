Аршавин - главный редактор нового журнала о спорте



К выпуску готовится новое издание "РБ-Спорт". Редактором первого номера будет бывший капитан " Зенита " и сборной России Андрей Аршавин.

Фото: kursdnya.ru

Презентация журнала ожидается в феврале и состоится в рамках премии "РБ" от портала "Рейтинга Букмекеров".



"Запуская новый журнал, команда "РБ" ставит перед собой две главные задачи: популяризация спорта и улучшение имиджа букмекерского рынка, который должен становиться более прозрачным. Мы видим, что глянцевые СМИ закрываются, но для нас это очередной вызов — доказать, что тематическое издание с известными спортсменами в качестве приглашенных редакторов найдет свою аудиторию", - сообщил издатель журнала Паруйр Шахбазян.



Журнал будет распространяться бесплатно в ресторанах, спортбарах и на информационных стойках.