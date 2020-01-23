"Шаньдунь Лунэн" предлагает Шуньичу контракт с увеличением зарплаты в два раза, а его нынешнему клубу - компенсацию в размере около миллиона евро, сообщает "СЭ".
Однако состоится сделка или нет, зависит от того, найдёт ли "Динамо" адекватную замену 31-летнему защитнику.
Напомним, ранее в греческих СМИ появилась информация о том, что "Динамо" проведёт переговоры с защитником "Гамбурга" Кирьякосом Пападупулосом.
Старт Чемпионата Китая может быть отложен на апрель из-за вспышки коронавируса.
"СЭ": Шуньич перейдёт в китайский "Шаньдун Лунэн", если "Динамо" найдёт ему замену
Боснийский защитник "Динамо" Тони Шуньич отправился в Китай, чтобы пройти медобследование для местного клуба "Шаньдунь Лунэн".
Фото: РИА Новости
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