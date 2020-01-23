Как сообщает "Чемпионат", медобследование перед переходом в "Динамо" футболист пройдёт уже сегодня, 24 января.
В случае успешного прохождения обследования Комличенко подпишет контракт с "Динамо" на 4,5 года.
По информации журналиста Сергея Егорова, "Млада-Болеслав" получит от московского клуба за переход своего лучшего бомбардира 3,5 млн евро.
В текущем сезоне на счету Комличенко 13 мячей в 20-ти матчах за чешскую команду.
Николай Комличенко сегодня пройдёт медосмотр для "Динамо"
Нападающий сборной России и "Млады-Болеслав" Николай Комличенко близок к возвращению в российский чемпионат.
Фото: ФК "Млада-Болеслав"
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