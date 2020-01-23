«В Англии вообще с иностранцами не возятся. Сам всем занимаешься. Помню, мебель ждал два месяца. Ко мне приехала семья, когда мы играли с «Барселоной». Мы вечером ели на коробках от стульев. В России по-другому, ты просто говоришь: «Хочу вот это и вон то». Возможно, в том числе поэтому футболисты приезжают в Россию», — цитирует Ярошика «Чемпионат».
Иржи Ярошик — чемпион и обладатель Суперкубка России в составе ЦСКА. В лондонском «Челси» полузащитник выиграл чемпионский титул Английской Премьер-Лиги.
Ярошик: в отличие от России, в Англии не возятся с легионерами
Экс-игрок ЦСКА и "Челси" Иржи Ярошик рассказал о разнице в отношении к легионерам в чемпионатах России и Англии.
Иржи Ярошик и Алексей Смертин. Фото: Reuters
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