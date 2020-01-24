— Как купили Джикию? Просто. Федун поставил всех перед фактом: пишите о нем что хотите, но я его куплю. Это, безусловно, его заслуга, хотя у селекции были сомнения. Федун смотрит много футбола. Присылаешь ему игрока — через день реакция: нравится или нет, — цитирует Аверьянова сайт "Матч ТВ"
26-летний защитник сборной России пополнил состав "Спартака" по ходу чемпионского сезона 2016/17 и сразу стал игроком основного состава, сыграв 8 матчей.
"Пишите что хотите, я его куплю". Бывший шеф-скаут "Спартака" назвал покупку Джикии заслугой Федуна
Бывший главный скаут "Спартака" Александр Аверьянов рассказал, что защитник Георгий Джикия, ныне являющийся капитаном красно-белых, перешёл в команду из "Амкара" по инициативе владельца клуба Леонида Федуна.
Фото: ФК "Спартак"
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