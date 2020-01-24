Глушаков: какой я есть, таким и буду - честным, открытым, справедливым. Предателей не прощаю

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, что ему советовал известный хоккеист Александр Овечкин во время трудного периода в жизни и карьере футболиста.

Фото: Инстаграм Дениса Глушакова