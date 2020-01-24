Глушаков: какой я есть, таким и буду - честным, открытым, справедливым. Предателей не прощаю

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, что ему советовал известный хоккеист Александр Овечкин во время трудного периода в жизни и карьере футболиста.
Фото: Инстаграм Дениса Глушакова
— Могу сказать, что в главном я не меняюсь: какой я есть, таким и буду. Открытым, справедливым, честным. А кто там что про меня говорит... Да мне все равно!

Дружба с Овечкиным? Мы общались, когда только все это началось... Александр по-дружески советовал где-то что-то смягчить в этой истории. Но я ответил, что предателей не прощаю. Он сказал, что понял меня, и больше на эту тему мы не говорили, — цитирует Глушакова "СЭ".

Летом 2019 года Глушаков перешёл из "Спартака" в "Ахмат" на правах свободного агента. Также в прошедшем году экс-полузащитник сборной России развёлся с женой Дарьей после появления в сети серии скандальных видео и аудиозаписей.


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Теги: Глушаков
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