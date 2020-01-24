Напомним, что Глушаков был вынужден покинуть "Спартак" весной прошлого года из-за давления болельщиков.
- В такой ситуации нет места для жалости. Мужчины сами должны находить выход из таких ситуаций, справляться с давлением. Я был в его шкуре, он оказался потом в моей.
Может ли "Спартак" сломать человека? Кого-то может, а кого-то и нет. Все индивидуально. Окажись кто-то в моей ситуации, мог бы и сломаться, - приводит слова Глушакова "СЭ".
Также Глушаков ответил, что проиграл в футбол, когда его оскорбляли. "Знал, что моя совесть чиста," - прокомментировал хавбек "Ахмата".
В текущем сезоне Глушаков провел за чеченскую команду 14 матчей в рамках РПЛ и забил один гол.
Кононов, уволенный из "Спартака" в октября, судя по сообщениям СМИ, в ближайшее время возглавит "Ригу".
Глушаков - о Кононове в "Спартаке": я был в его шкуре, он оказался потом в моей
Бывший капитан красно-белых прокомментировал травлю бывшего тренера москвичей Олега Кононова.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»