Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, как отучился делать ставки на спорт.
Напомним, Ярошик играл за красно-синих с 2003-го по 2004-й годы.
- Я ставил на то, в чем хорошо разбирался, — на спорт. Я люблю не только играть во многие виды спорта, но и смотреть по телевизору. Думал, что буду самым умным и разберусь в ставках. Не скажу, что все, но многое я проиграл.
Сейчас же как тренер не хочу позволять себе ставки. С моей стороны такого вы не увидите. Нас этому научили, - приводит "Чемпионат" слова бывшего армейца.
Ранее Ярошик поделился впечатлениями от игры молодых Березуцких и рассказал, что надеялся попасть в пробку, когда ездил с Мандрыкиным.
Ярошик рассказал, как проигрывался на ставках
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