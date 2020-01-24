Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера греческого АЕК.
Напомним, у Глушакова и Карреры в "Спартаке" возник конфликт на заключительном этапе пребывания тренера в московской команде. Глушаков был отправлен в дубль за то, что поставил лайк под постом актера Назарова, призывающего к увольнению специалиста.
- Не могу сказать, что внимательно следил за карьерой Массимо и ждал, что он кого-то возглавит. Сейчас могу пожелать ему удачи и успехов в работе. В Греции тоже интересный чемпионат, есть ПАОК и "Олимпиакос" — пусть Каррера навяжет им борьбу.
Не обидно, что мы по разному ушли из команды? Что мне еще говорить? Я все доказал на футбольном поле в чемпионский сезон, да и в целом за годы, проведенные в «Спартаке», отдавался клубу на все сто, - приводит слова игрока "СЭ".
В текущем сезоне Глушаков провел за "Ахмат" 14 матчей в рамках РПЛ и забил один гол.
Глушаков: могу пожелать Каррере удачи
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