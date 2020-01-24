Футболистов "Машука КМВ", делавших ставки на матчи своего клуба, дисквалифицировали на срок от 1 до 3 лет

Комитет по этике РФС рассмотрел дела трёх футболистов «Машука КМВ», которые делали ставки на матчи собственного клуба. В этом проступке обвинялись голкипер Ярослав Малолетков, а также полевые игроки Роман Демидов и Даниил Лезгинцев.По итогам рассмотрения были вынесены следующие решения.Демидову запретили заниматься футболом на один год и оштрафовали на 300 тыс. рублей. Такое же наказание понесёт Малолетков. Лезгинцева отстранили от футбола на три года.Теперь решения комитета по этике могут быть обжалованы с помощью апелляции.