Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о предстоящем матче с ЦСКА. Ранее Слуцкий возглавлял московский клуб.
"Чем для меня будет матч с ЦСКА? Ой, это так далеко. Мы будем играть в следующей моей жизни. Пока не готов обсуждать, кем буду в этой следующей жизни: может, котом, а может, кем-то ещё…", — цитирует Слуцкого "Чемпионат".
Матч ЦСКА и "Рубина" состоится в 28-м туре РПЛ. Эта встреча будет проходить в Москве 3 мая.
Слуцкий возглавил "Рубин" во время зимней паузы. Он сменил на посту главного тренера Романа Шаронова.
Слуцкий: матч с ЦСКА будет в следующей жизни
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