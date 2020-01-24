Малком сравнил сборы в "Зените" и сборы в "Барселоне"

Полузащитник Малком в интервью пресс-службе клуба ответил на вопрос о том, чем отличаются сборы с питерской командой от сборов с "Барселоной".
Фото: ФК "Зенит"
"В целом, разницы практически нет, потому что во всех клубах сборы — это подготовка к сезону, и в общем они все довольно похожи. Безусловно, есть отличия в деталях. В "Барселоне" больше работы с мячом, здесь мы чуть больше бегаем, прокачиваем физику, работаем как с мячом, так и без него. Но, по большому счету, все очень похоже", - сказал Малком.

22-летний бразилец перешел в "Зенит" в августе 2019 года из "Барселоны". Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

Малком в нынешнем сезоне провел за "Зенит" два матча. В матче с "Динамо" футболист получил травму и выбыл на долгий срок.


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Теги: Малком Зенит Барселона
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