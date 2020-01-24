"Новый вектор развития "Химок" не позволяет бороться за серьезные задачи. Понимая, что можно не достичь больших высот, я не стал на себя брать ответственность за судьбу игроков, которых мы приглашали. Поэтому было принято такое решение. Мы честно обсудили с руководителями клуба, пожали руки и разошлись. Доволен ли я местом "Химок" на этом отрезке? Я больше доволен не местом "Химок" в турнирной таблице в ФНЛ, а тем, какой футбол мы показывали и реализовывали с этими футболистами", — цитирует Талалаева портал Sport24.
Талалаев возглавлял "Химки" с апреля 2019 года.
В турнирной таблице ФНЛ "Химки" с 50-ю очками занимают третье место, дающее возможность побороться за выход в РПЛ через стыковые матчи.
"Химки" добровольно решили "сливать" сезон, Талалаев ушёл в знак протеста. Отличная идея расширяться, РПЛ!
Талалаев: я доволен проделанной работой в "Химках"
Андрей Талалаев, экс-главный тренер подмосковных "Химок", рассказал об уходе из клуба.
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»