Отмечается, что футболист согласился с руководителями клубов, которые заверили ему, что на данном этапе карьеры аренда в "Сочи" пойдет футболисту на пользу. Кокорин присоединится к новому клубу на втором сборе, который стартует 27 января.
"Зенит" в нынешнем сезоне набрал 45 очков и лидирует в чемпионате. "Сочи", имея в своем активе 15 очков, занимает последнее место в РПЛ.
Президент "Сочи" Борис Ротенберг ранее заявил, что готов решить с Кокориным финансовые вопросы, которые остались в "Динамо"
Источник: Кокорин согласился перейти в "Сочи" на правах аренды
Как сообщает Metaratings.ru, нападающий "Зенита" Александр Кокорин согласился перейти в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
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