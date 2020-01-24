Бывший наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался по ситуации, которая сложилась вокруг перехода Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи".
Газзаев предложил дождаться официальной информации относительно трансфера.
– Мы получаем информацию лишь из СМИ – одни сватают Сашу туда, другие – сюда. Тяжело гадать на кофейной гуще, – приводит слова экс-наставника столичных армейцев euro-football.ru.
Напомним, что сегодня Александр Кокорин провел две тренировки в составе "Зенита".
Газзаев ждет официального подтверждения перехода Кокорина
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