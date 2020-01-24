Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин сам разберется со своим будущим.
Ранее сообщалось, что футболист перейдет в "Сочи" на правах аренды. Информацию об этом подтвердили и в "Зените", и в "Сочи". Однако сам футболист не хочет переходить в сочинскую команду. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак также заинтересован в том, чтобы Кокорин остался в команде.
"Думаю, он во всем разберется. Не маленький мальчик, выберет правильный путь. Он молод, с его данными он точно напомнит о себе. Желаю ему удачи. Парень прошел такой нелегкий путь... Он еще всем все докажет", - цитирует Глушакова "Спорт-Экспресс".
Глушаков: Кокорин не маленький мальчик, во всем разберется
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