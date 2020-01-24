Напомним, на общем собрании клубов РПЛ Сергей Прядкин был переизбран на должность президента организации.
"Признать, что при проведении выборов Президента РФПЛ 16 января 2020 года не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС", - говорится на официальном сайте РФС.
Также РФС обязал РПЛ провести выборы президента РФПЛ в течение 3 месяцев с момента вынесения настоящего решения Избирательного комитета РФС в полном соответствии с принципами и требованиями Устава ФИФА, Устава УЕФА, Типового избирательного кодекса ФИФА, Устава РФС и Избирательного регламента РФС.
РФС официально признал выборы Прядкина недействительными
Сегодня состоялось заседание избирательного комитета РФС, на котором выборы президента РПЛ были признаны недействительны.
Фото: ТАСС
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