Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, что был бы рад видеть в команде нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
"Всё уже написано в прессе, пока добавить нечего. Он квалифицированный футболист, игрок уровня сборной. Конечно, мы его ждём. Если есть желание играть в "Сочи", естественно, мы были бы рады", - цитирует Федотова "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что футболист перейдет в "Сочи" на правах аренды. Информацию об этом подтвердили и в "Зените", и в "Сочи". Однако сам футболист не хочет переходить в сочинскую команду. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак также заинтересован в том, чтобы Кокорин остался в команде.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что заинтересован в совместной работе с Кокориным и не хочет, чтобы он покидал команду.
Главный тренер "Сочи" высказался о Кокорине
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