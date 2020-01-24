Айдамиров: нет никакого конфликта между РПЛ и РФС

Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал тот факт, что РФС признал недействительными выборы президента РПЛ Сергея Прядкина.

"Пока ничего по этому поводу не думаю. Как получим результативное участие от РФС, тогда и будем что-то комментировать. На собрании лиги все обсудим, ничего страшного. Нет никакого конфликта между РПЛ и РФС. Мы все делаем одно дело", - цитирует Айдамирова Sport24.

Напомним, на общем собрании клубов РПЛ Сергей Прядкин был переизбран на должность президента организации.

Сегодня РФС официально объявил, что выборы признаны недействительными.


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Теги: Айдамиров Ахмат Прядкин
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