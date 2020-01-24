Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал тот факт, что РФС признал недействительными выборы президента РПЛ Сергея Прядкина.
"Пока ничего по этому поводу не думаю. Как получим результативное участие от РФС, тогда и будем что-то комментировать. На собрании лиги все обсудим, ничего страшного. Нет никакого конфликта между РПЛ и РФС. Мы все делаем одно дело", - цитирует Айдамирова Sport24.
Напомним, на общем собрании клубов РПЛ Сергей Прядкин был переизбран на должность президента организации.
Сегодня РФС официально объявил, что выборы признаны недействительными.
Айдамиров: нет никакого конфликта между РПЛ и РФС
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