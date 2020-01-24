На прошлой неделе пользователями сети активно обсуждалась информация о том, что компания "Ред Булл" может стать владельцем самого титулованного клуба России.
Но по сведениям Salzburger Nachrichten это не имеет ничего общего с реальностью.
Однако, как сообщает "Матч ТВ", в понедельник, 27 января, "Спартак" проведёт пресс-конференцию с участием генерального директора клуба Томаса Цорна, на которой клуб официально объявит о спонсорском соглашении с "Ред Булл".
Напомним, австрийскому концерну, специализирующемуся на производстве энергетических напитков, принадлежит такие клубы, как немецкий "РБ Лейпциг", австрийский "Ред Булл" Зальцбург и американский "Нью-Йорк Ред Буллз".
Salzburger Nachrichten опроверг информацию о том, что "Ред Булл" намерен купить "Спартак"
Австрийское издание Salzburger Nachrichten назвало информацию о намерении концерна "Ред Булл" приобрести московский "Спартак" выдумкой.
Фото: twitter.com/RB_Spartak_Msc
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