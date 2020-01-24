Директор "Тамбова": если будут перевыборы, Прядкина всё равно выберут. Он очень хороший руководитель!

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал постановление Избирательного комитета РФС назначить новые выборы президента РПЛ.
16 января президент РПЛ Сергей Прядкин был переизбран клубами премьер-лиги на новый срок. Однако РФС признал досрочное переизбрание Прядкина недействительным.

- Даже если будут перевыборы, то все равно выберут Прядкина, он очень хороший руководитель! Сергей Геннадьевич справляется со своими обязанностями, но это мое мнение. Я рад, что у нас такой руководитель, - цитирует Худякова Sport24.

За досрочное переизбрание Прядкина на новый 5-летний срок проголосовали представители всех 16 клубов РПЛ. Прядкин руководит лигой с 2007 года.


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Теги: Худяков Тамбов Прядкин
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