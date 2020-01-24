16 января президент РПЛ Сергей Прядкин был переизбран клубами премьер-лиги на новый срок. Однако РФС признал досрочное переизбрание Прядкина недействительным.
- Даже если будут перевыборы, то все равно выберут Прядкина, он очень хороший руководитель! Сергей Геннадьевич справляется со своими обязанностями, но это мое мнение. Я рад, что у нас такой руководитель, - цитирует Худякова Sport24.
За досрочное переизбрание Прядкина на новый 5-летний срок проголосовали представители всех 16 клубов РПЛ. Прядкин руководит лигой с 2007 года.
Директор "Тамбова": если будут перевыборы, Прядкина всё равно выберут. Он очень хороший руководитель!
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал постановление Избирательного комитета РФС назначить новые выборы президента РПЛ.
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