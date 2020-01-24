Дзюба с Кокориным проиграли конкурс по пенальти гендиректору "Зенита" Медведеву (видео)

Десятый день сборов "Зенита" в Катаре увенчался пенальти-челленджем, в котором приняли участие футболисты команды и гендиректор клуба Александр Медведев.
Фото: ТАСС, Александр Кулебякин
Первую команду составили Андрей Лунев, Олег Шатов, Александр Кокорин и Артем Дзюба. Вторую — Александр Васютин, Ярослав Ракицкий, Сердар Азмун, а также Александр Медведев.

В итоге команда функционера выиграла со счётом 11:8. Медведев забил Лунёву 3 из 5 пенальти, а вот Дзюба и Кокорин не реализовали по 3 попытки.

Проигравшие в виде наказания получили задание прокатить мяч носом по полю от 11-метровой отметки до ворот.



Однако в противостоянии с менеджментом "Зенита" вне футбольного поля Кокорин пока не проигрывает: несмотря на договорённость об аренде футболиста между "Зенитом" и "Сочи", подтвержденную Александром Медведевым, футболист по-прежнему не покидает расположение "Зенита".


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Теги: Дзюба Кокорин Зенит Медведев
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