Первую команду составили Андрей Лунев, Олег Шатов, Александр Кокорин и Артем Дзюба. Вторую — Александр Васютин, Ярослав Ракицкий, Сердар Азмун, а также Александр Медведев.
В итоге команда функционера выиграла со счётом 11:8. Медведев забил Лунёву 3 из 5 пенальти, а вот Дзюба и Кокорин не реализовали по 3 попытки.
Проигравшие в виде наказания получили задание прокатить мяч носом по полю от 11-метровой отметки до ворот.
Однако в противостоянии с менеджментом "Зенита" вне футбольного поля Кокорин пока не проигрывает: несмотря на договорённость об аренде футболиста между "Зенитом" и "Сочи", подтвержденную Александром Медведевым, футболист по-прежнему не покидает расположение "Зенита".
Дзюба с Кокориным проиграли конкурс по пенальти гендиректору "Зенита" Медведеву (видео)
Десятый день сборов "Зенита" в Катаре увенчался пенальти-челленджем, в котором приняли участие футболисты команды и гендиректор клуба Александр Медведев.
Фото: ТАСС, Александр Кулебякин
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