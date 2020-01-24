ЦСКА забил два мяча уже к 11-й минуте - автором обоих стал Арнор Сигурдссон. Он же на 31-й минуте не реализовал 11-метровый. Встреча так и завершилась со счётом 2:0.
- После перерыва стало сложнее, потому что команда под нагрузками? Можно сказать и так. С другой стороны, игроки всегда найдут какие-то слова в свое оправдание, если у них не все получалось. Соответственно, можно говорить и о том, что после перерыва мы плохо начинали атаки через центр поля, из-за чего нередко находились под давлением "Дандолка".
В результате, когда соперники провели замены, а у нас она была только одна –тем более, ушел Дзагоев, через которого во многом шла игра – нам стало сложнее в плане атакующих действий. Вместе с тем, в первом тайме мы действительно провели много хороших атак. Забили два гола, могли отличиться еще – не реализовали пенальти, другие хорошие моменты, - цитирует Гончаренко Bobsoccer.ru.
Сегодня, 25 января, ЦСКА предстоит ещё один спарринг на сборах в Испании. Соперником станет австрийский ЛАСК, который, в отличие от "армейцев", успешно преодолел групповой этап Лиги Европы.
Гончаренко: игроки всегда найдут слова в свое оправдание
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ход контрольного матча против ирландского "Дандолка" (2:0).
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
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