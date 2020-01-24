Нападающий "Крыльев" Радонич: мы лучше наших прямых конкурентов

Нападающий "Крыльев Советов" Деян Радонич выразил мнение, что его команда сможет остаться в премьер-лиге, поскольку сильнее своих прямых конкурентов в борьбе за выживание.
Фото: ФК "Крылья Советов"
– Я очень разочарован. Думаю, что Самара и область заслуживают, чтобы команда играла в Премьер-лиге, ведь здесь живут очень хорошие люди. Уверен, что мы сможем остаться в РПЛ. У нас достаточно качества, чтобы подняться в таблице.

У нашего положения несколько причин – иногда решения судей, иногда наша плохая форма, отсутствие некоторых игроков. Иногда именно эти факторы оказывают ключевое влияние на то останешься ты в лиге или нет. Чтобы сохранить свое место в премьер-лиге, у нас есть 11 игр впереди и все необходимое. И я на 100% уверен, что мы выполним задачи. Потому что, по моим наблюдениям, мы лучше наших прямых конкурентов, - цитирует Радонича пресс-служба "Крыльев Советов".

После 19-ти туров "Крылья" располагаются в зоне прямого вылета из премьер-лиги, опережая лишь "Сочи". В первой игре после зимнего перерыва самарцы примут одного из своих конкурентов, ФК "Оренбург".


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Теги: Радонич Крылья Советов
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