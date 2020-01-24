Нападающий "Крыльев" Радонич: мы лучше наших прямых конкурентов

Нападающий "Крыльев Советов" Деян Радонич выразил мнение, что его команда сможет остаться в премьер-лиге, поскольку сильнее своих прямых конкурентов в борьбе за выживание.

Фото: ФК "Крылья Советов"