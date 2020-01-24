По словам Крисевича, 35-летний чеченец Русланбек Хусаинов скрыто управлял клубом и ездил на 15 бронированных мерседесах.
— Говорил: «Если завтра проиграете, отправлю в горы к Басаеву. Будете воевать». После серии поражений позвонил мне в двенадцать ночи: «Степа, собери этих *********. Буду с ними разговаривать».
На встрече Русланбек выяснял у игроков: «Квартира есть?» — «Нет». — «Дача есть?» — «Нет». — «Машина есть?» — «Нет». — «Завтра все выдать». После этого ЦСКА с тренером Долматовым всех порвал, даже «Спартак». Потом Русланбеку подкинули пистолет, он спешно покинул Россию и попросил политическое убежище во Франции, — цитирует Крисевича matchtv.ru.
Крисевич также отметил, что у Русланбека Хусаинова и другого акционера Валерия Трубицына было очень много, поскольку они были владельцами двух банков на Тверской и Китай-Городе.
Экс-селекционер ЦСКА Крисевич: Русланбек Хусаинов говорил игрокам, что отправит в горы к Басаеву
Бывший селекционер ЦСКА и "Зенита" Степан Крисевич рассказал о методах управления "армейским" клубом Русланбека Хусаинова.
Фото: ФК "Зенит"
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