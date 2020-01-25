Галаджан сыграл 6 матчей за "железнодорожников", в которых результативной передачей. На счету игрока 30 игр за сборные России на юношеском и молодёжном уровне.
На счету полузащитника в этом сезоне 4 матча в РПЛ за "Оренбург" без голевых действий.
В первенстве ФНЛ волгоградский "Ротор" занимает первое место, опережая на одно очко идущее вторым "Торпедо".
Полузащитник "Локомотива" Галаджан арендован "Ротором"
Хавбек "Локомотива" Артем Галаджан перешел в волгоградский "Ротор" на правах аренды до конца сезона, информирует сайт Футбольной Национальной Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"
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