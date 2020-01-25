Никаких проблем со здоровьем обследование не выявило, сообщает "Чемпионат".
Планируется, что 24-летний воспитанник "Краснодара" подпишет соглашение с "Динамо" на 4,5 года.
"Краснодар" продал Комличенко в "Младу-Болеслав" в январе прошлого года за 400 тысяч евро. В прошлом сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, а в текущем россиянин провел 15 матчей в матчах чемпионата и забил 10 мячей.
Комличенко успешно прошёл медобследование для "Динамо" и готовится к подписанию контракта
Форвард чешского клуба "Млада-Болеслава" Николай Комличенко прошел медицинское обследование в столичном "Динамо"
Фото sportsweek.org
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