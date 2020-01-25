По регламенту определиться с местом проведения финального матча Кубка необходимо определиться за полгода до игры. Сроки давно нарушены, однако решение по-прежнему не вынесено.
"По моей информации, ближе всех Нижний Новгород. Город проводил матч сборной, там команду хорошо приняли. Там 2 года назад был Суперкубок", - написал Егоров в своём телеграм-канале "Футбольный Биги".
В конце прошлого года стадион "Нижний Новгород" передан в собственность области.
Журналист Егоров рассказал о самом вероятном месте проведения финала Кубка России
По информации журналиста Сергея Егорова, финал турнира весной этого года, по всей видимости, примет Нижний Новгород.
Фото: globallookpress.com
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