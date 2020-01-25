Широков считает, что аренда в "Сочи" пойдёт Кокорину во благо

Экс-хавбек сборной России прокомментировал ситуацию с переходом Кокорина в последнюю команду РПЛ.
twitter.com/sport_lf
- Да нормально на самом деле к этому нужно относиться. Осталось 11 туров, "Зенит" очень близок к чемпионству, у петербуржцев наигранный состав. Понятно, что возвращается Малком — он по-любому должен тоже играть. Саше нужно играть. И играть как можно больше. Даже для того, чтобы попытаться попасть на Чемпионат Европы — почему нет.

В "Зените", наверное, это будет сделать чуть сложнее, даже не чуть, а более сложно, чем в "Сочи". В "Сочи" он будет одним из лидеров. Я думаю, что переход во благо ему, - цитирует Широкова "Фонтанка".

21 января ФК "Сочи" в соцсетях объявил о переходе Александра Кокорина до конца этого сезона. Главный тренер "Зенит" Сергей Семак поддержал игрока, назначив его капитаном в контрольном матче с "Аль-Уйванахом".

Позже сделку подтвердил гендиректор питерского клуба Александр Медведев.

Сам футболист, судя по словам агента, отказывается переходить в сочинский клуб.


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Теги: Кокорин Сочи Зенит
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