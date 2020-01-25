"Крылья Советов" обыграли чешский "Богемианс" в товарищеском матче

"Крылья Советов" провели очередной товарищеский матч на сборах в Турции. Подопечные Миодрага Божовича одержали победу в матче с чешским клубом "Богемианс".



Встреча закончилась со счётом 4:3. В составе российского клуба отличились Антон Зиньковский, Раду Гынсарь, Дмитрий Полуяхтов и Паул Антон.



Товарищеский матч



"Крылья Советов" (Россия) - "Богемианс" (Чехия) - 4:3



Голы: Зиньковский, 2, Антон, 9. Полуяхтов, 44, Гынсарь, 80 — Пулкраб, 59, Новак, 67, Нечас, 76.