"Конечно, эта игра дала гораздо больше пищи для размышлений, сразу видно, кто в каком состоянии находится. С точки зрения информативности много моментов как со знаком плюс, так и со знаком минус. Понятно, кому-то пришлось сложно, по разным причинам.
Кузяев пока не тренируется в общей группе, Малком пока без участия в контрольных матчах, будем его выпускать уже на испанском сборе. Азмун получил повреждение и не смог сыграть. Мы посмотрели сегодня Рудакова – Лунев будет играть в следующих матчах. К сожалению, сегодня могли использовать только троих вратарей.
"Зальцбург" выглядел свежее, но сложно сказать, насколько влияет то, что у них сезон стартует раньше, у каждой команды свой план. На фоне нас они выглядели быстрее и живее, но это рабочий процесс, подготовительный этап", - цитирует Семака Sports.ru.
Матч с "Зальцбургом" проходил в формате трёх таймов. В составе питерского клуба отличились Йордан Осорио, Роберт Мак и Олег Шатов. Этот матч был последним для питерцев на этом сборе.
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Семак: на фоне "Зенита" "Зальцбург" выглядел быстрее и живее"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча с австрийским "Ред Булл Зальцбург". Матч закончился со счётом 6:3 в пользу клуба из Австрии.
Фото - РИА "Новости"
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