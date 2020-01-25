Федотов рассчитывает на сыгранность игроков "Зенита" в "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал ситуацию с арендой футболистов "Зенита". По мнению Федотова, наличие большого количества бывших игроков "Зенита" в команде будет способствовать хорошим результатам.
Фото - "Спорт-Экспресс"
"Проблемные позиции есть, и усиление у нас обязательно будет. Однако трансферы любят тишину. Если начну рассказывать, какое мы ищем усиление, это внесёт нервозность в коллектив.

Хотя любой команде требуется обновление, оно положительно сказывается. Конкуренция возрастает, это необходимо для прогресса любого игрока. Когда он чувствует, что его подпирают достойные оппоненты, это двигает вперёд.

Сыгранность выходцев из "Зенита"? Колоссальный плюс, что эти ребята отлично знают друг друга и уже хорошо взаимодействовали на поле. Некоторые играли вместе не только в "Зените", но и пересекались в других клубах", - цитирует Федотова "Спорт-Экспресс".

По всей видимости, в ближайшее время состав "Сочи" пополнит форвард "Зенита" Александр Кокорин. Руководство питерского клуба ясно дало понять, что нападающий продолжит карьеру в "Сочи".

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Теги: РПЛ Сочи Зенит Федотов
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