Тульский "Арсенал" сыграл вничью с польской "Короной" в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" на тренировочном сборе в Белеке (Турция) провёл очередной контрольный матч. Соперником российского клуба стала польская "Корона". Матч завершился со счётом 1:1.

В начале второго тайма "Арсенал" вышел вперёд, благодаря автоголу соперника. Но удержать победный счёт туляки не сумели, пропустив на 76-й минуте.

Товарищеский матч

"Корона" (Польша) — "Арсенал" (Россия) — 1:1 (0:0)

Голы: Чечарич, 76 — Гардавски (автогол), 53.

"Арсенал": Левашов, Комбаров (Григалава, 46), Беляев (Денисов, 46), Володько (Альварес, 46), Бауэр (Сокол, 46), Пантелеев (Ткачев, 46), Ломовицкий (Костадинов, 46), Громыко (Чаушич, 46), Кангва (Ковалев, 46), Банда (Луценко, 46), Тудорие (Лесовой, 46).


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Теги: Арсенал Тула РПЛ Товарищеские матчи
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