Тульский "Арсенал" на тренировочном сборе в Белеке (Турция) провёл очередной контрольный матч. Соперником российского клуба стала польская "Корона". Матч завершился со счётом 1:1.
В начале второго тайма "Арсенал" вышел вперёд, благодаря автоголу соперника. Но удержать победный счёт туляки не сумели, пропустив на 76-й минуте.
Товарищеский матч
"Корона" (Польша) — "Арсенал" (Россия) — 1:1 (0:0)
Голы: Чечарич, 76 — Гардавски (автогол), 53.
"Арсенал": Левашов, Комбаров (Григалава, 46), Беляев (Денисов, 46), Володько (Альварес, 46), Бауэр (Сокол, 46), Пантелеев (Ткачев, 46), Ломовицкий (Костадинов, 46), Громыко (Чаушич, 46), Кангва (Ковалев, 46), Банда (Луценко, 46), Тудорие (Лесовой, 46).
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с польской "Короной" в товарищеском матче
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