Комличенко: сразу почувствовал серьёзную заинтересованность во мне со стороны "Динамо"

Новобранец московского "Динамо" Николай Комличенко поделился эмоциями от подписания контракта со столичным клубом. О переходе российского форварда из чешского клуба "Млада-Болеслав" в "Динамо" стало известно сегодня, 25 января.

"Очень рад присоединиться к такому большому клубу, как "Динамо". Со своей стороны постараюсь оправдать ожидания болельщиков и доверие руководства.

При переговорах сразу почувствовал серьёзную заинтересованность во мне со стороны "Динамо". Клуб проявил, если так можно выразиться, наибольшую конкретику. Сыграло свою роль и желание главного тренера видеть меня в составе. Мы разговаривали с Кириллом Александровичем Новиковым, и наша беседа лишь убедила меня в том, что нужно соглашаться на предложение бело-голубых.

В "Динамо" меня привлекает абсолютно всё: высокие задачи, славная история, новый красавец-стадион, отличная база, создаваемые для футболистов суперусловия", - приводит слова Комличенко пресс-служба "Динамо".

Ранее сообщалось, что нападающий подписал контракт с москвичами на 4,5 года. В минувшем сезоне воспитанник "Краснодара" стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

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Теги: Динамо Москва Комличенко
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