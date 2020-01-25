Об этом сообщил главный тренер сборной юношеской сборной России (среди игроки 2003 г.р.) Станислав Коротаев
- У Антона Ефремова была травма: он долго лечился, а мы следили за его здоровьем. Сейчас он тренируется и играет в Испании, находится в тонусе, и мы решили посмотреть, готов ли он решать большие задачи, — цитирует тренера официальный сайт РФС.
В заявке юношеской команды на сбор, который пройдёт в Испании с 1 по 11 февраля, Ефремов числится как футболист "Вильярреала". Антон - воспитанник нижегородского футбола.
16-летний игрок Академии "Локомотива" Ефремов стал игроком "Вильярреала"
16-летний защитник академии "Локомотива" Антон Ефремов тренируется в молодёжной команде "Вильярреала".
Фото: fcnn2018.ru
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