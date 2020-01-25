Sport24: Ещенко и Ребров останутся в "Спартаке"

Чемпионы России в составе "Спартака", ветераны команды Андрей Ещенко и Артём Ребров не покинут красно-белых по окончании сезона.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает Sport24, руководство клуба ведёт переговоры с футболистами, которые готовы принять предложения о продлении сотрудничества.

Инициатива о продлении соглашений с игроками исходила от тренеров команды, считающего опытных игроков важными членами коллектива, сообщает источник.

35-летний Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года, а его ровесник Ещенко пополнил состав команды в 2016 году. Ещенко - среди лидеров команды в тестах на выносливость на предсезонном сборе в Абу-Даби.


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Теги: Ребров Ещенко Спартак
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