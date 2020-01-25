Широков, имевший знаменитый разговор с фанатом в казанском аэропорта, предположил, что у обструкции Дзюбы была определенная причина.
– Я просто не понимаю, откуда растут ноги. Фанаты просто так никогда ничего не делают. Я просто знаю таких ребят. Что-то, наверное, было, какой-то триггер. Нужно просто с ними говорить: с одними и с другими.
Кто-то мог где-то что-то сказать, кто-то что-то передал, и, может быть, где-то неправильно понял, и пошло-поехало. Два года молчали, а потом ни с того ни с сего они стали кричать – так не бывает, - цитирует Широкова "Фонтанка".
В конце прошлого года Дзюба подвергся массовой обструкции на матче сборной России в Сан-Марино, а также на игре "Урал" - "Спартак" в Екатеринбурге.
Широков - об оскорблениях Дзюбы: два года молчали, а потом вдруг начали кричать - так не бывает
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков поделился мнением о матерных кричалках в адрес нападающего петербургского клуба и капитана национальной команды Артёма Дзюбы.
Фото: Известия
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